В США оценили взаимодействие с Россией по Ирану

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил в ходе брифинга, что сотрудничество с Россией по Ирану является конструктивным.

"У нас есть ряд глубоких разногласий с РФ, а есть и области, где наши интересы сходятся, и это один из них… Россия конструктивна в своем подходе в контексте "шестерки", и мы согласны с РФ, что Иран не должен получить ядерное оружие", - цитирует его РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в скором времени возобновятся.

Напомним, с апреля 2021 года Иран и международная "пятерка" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) ведут переговоры по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Исламской Республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. В июне переговоры были отложены в связи с президентскими выборами в Иране. Новый президент республики Эбрахим Раиси заверил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.