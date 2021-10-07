Саакашвили установили в камере телевизор

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме города Рустави, поставили телевизор в камере. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии.

"Сообщаем, что осужденный/обвиняемый Михаил Саакашвили уже пользуется телевизором и информация о том, что процесс передачи телевизора искусственно затягивался, является ложью. Разъясняем, что осужденный/обвиняемый может купить телевизор на собственные деньги при помощи карты в магазине, расположенном на территории учреждения", - сказано в сообщении.

В пенитенциарной службе уточнили, что 4 октября экс-главе государства изготовили карту, на которую зачислили лимитированную денежную сумму.

Помимо этого, в ведомстве акцентировали внимание на том, что информация о том, что в камере у Саакашвили нет матраса, является ложью. У экс-президента есть все необходимые предметы обихода, в том числе подушка и матрас, добавили в службе.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Седьмой день он продолжает голодовку, требуя обводить его, а также трех граждан Грузии, задержанных в качестве сообщников экс-президента.