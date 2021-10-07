Глава Минкультуры Азербайджана посетил павильон Ирана на книжной ярмарке

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил павильон Ирана на VII Бакинской международной книжной выставке-ярмарке.

Вместе с главой Минкультуры там побывали и другие официальные лица республики, передает агентство IRNA.

Напомним, в среду, 6 октября, в столице Азербайджана открылась VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка. В ней участвуют представители 12 зарубежных стран. Среди участников мероприятия около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством, 43 зарубежные организации. Выставка продлится до 10 октября.