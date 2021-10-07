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Глава Минкультуры Азербайджана посетил павильон Ирана на книжной ярмарке

Глава Минкультуры Азербайджана посетил павильон Ирана на книжной ярмарке

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил павильон Ирана на VII Бакинской международной книжной выставке-ярмарке.

Вместе с главой Минкультуры там побывали и другие официальные лица республики, передает агентство IRNA.

Напомним, в среду, 6 октября, в столице Азербайджана открылась VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка. В ней участвуют представители 12 зарубежных стран. Среди участников мероприятия около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством, 43 зарубежные организации. Выставка продлится до 10 октября.

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Вестник Кавказа

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