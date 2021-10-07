Назранские "Ласточки" будут останавливаться на всех курортах Кавминвод

Скоростной электропоезд "Ласточка", начавший с сентября ходить по маршруту Назрань - Минеральные Воды, будет делать остановки во всех курортных городах региона - Бештау, Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках.

"Электропоезд свяжет беспересадочным сообщением все курорты Кавказских Минеральных Вод - с 9 октября у него появятся остановки на стациях Бештау, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск, а благодаря организации беспересадочного сообщения время в пути от Назрани до Кисловодска сократится с 7 до 4,5 часов", - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), передает "Это Кавказ".

Отправляться из Назрани скоростной поезд будет в 06:12 и прибывать в Кисловодск в 10:40. Из Кисловодска "Ласточка" отправится в обратный путь в 15:49 и прибудет в Назрань в 20:08.

Напомним, на маршруте, запущенном 7 сентября, курсируют пятивагонные составы с биотуалетами, розетками для подзарядки мобильных устройств, специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, светодиодным освещением, адаптированные для малобильных пассажиров.