Турция закончила строительство 20 км стены на иранской границе (ВИДЕО)

Турция завершила строительство 20-километрового участка бетонной стены в провинции Ван на границе с Ираном.

Губернатор провинции Эмин Билмез поведал, что за два года вдоль стены построено 104 опорных пункта, продолжается строительство еще 13. В районе границы также строятся два военных объекта.

К настоящему времени вдоль стены протянута проволка, прорыто примерно 175 км рвов.

Строительство бетонной стены продолжается с начала 2021 года. Всего будет возведены 54 км стены. Завершить строительство планируется до конца нынешнего года.