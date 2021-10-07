Стало известно, будут ли ужесточены ограничения по COVID-19 в Краснодарском крае

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова предупредила жителей, что вопрос введения новых ограничений связан с темпами вакцинации граждан от коронавируса.

"К сожалению, ситуация по коронавирусу лучше не становится. Сегодня ряд регионов показывают рост заболеваемости. Мы достигли параметров смертности, которые раньше не представлялись возможными", - отметила она.

По словам Миньковой, главным показателем является уровень госпитализации, и он растет.

Для достижения коллективного иммунитета на Кубани прививку от коронавируса должны сделать 3,6 млн человек, пока вакцинировались чуть более 2 млн жителей.

Вице-губернатор отметила, что во многом от темпов прививочной кампании будет зависеть, придется ли ужесточать ограничительные меры в Краснодарском крае.

По данным издания «Кубанские новости», вскоре в регионе могут ввести QR-коды для посещения кафе, спортзалов, театров и кино.