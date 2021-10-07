Уникальный мавзолей Теймури находится в иранском Ширване

В городе Ширван в провинции Боджнурд на северо-востоке Ирана, недалеко от границы с Туркменистаном, существуют две главные достопримечательности - поминальный храм Хамзе Реза, относящийся к 12-му веку, и мавзолей Теймури (8 век).

Четырехарочная гробница относится династии Тимуридов, существовавшей в 1370-1507 годах. Строение приписывают шейху Теймуру либо его сыну.

Здание мавзолея с куполом имеет восьмиугольную форму снаружи, внутри же он квадратный. Внутри над порталами украшения из бирюзы и старинные охристые рисунки.

Отметим, что город Ширван возник в раннем средневековье, а поселение на этом месте существовало и ранее.