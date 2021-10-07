Названы примерные сроки открытия сезона на курортах "Эльбрус" и "Архыз"

Зимний сезон на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии начнется в начале ноября, рассказал гендиректор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"Курортный сезон на "Эльбрусе" будет зависеть в первую очередь от погодных условий, от осадков. В прошлом году мы его запустили 7 ноября. В этом году также рассчитываем на эти же даты", - цитирует его ТАСС.

Тимижев отметил, что таким образом "Эльбрус" будет первым горнолыжным курортом, который заработает в России в новом сезоне.

Что касается горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, то его запуск также определит погода. "Мы планируем по аналогии прошлого и позапрошлого года открыть сезон в начале декабря", - уточнил гендиректор КСК.