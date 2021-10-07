В Астрахани бьют тревогу из-за катастрофической нехватки воды

В Астраханской области более десяти населенным пунктов могут остаться без воды из-за обмеления водозаборов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Астраханской области катастрофически не хватает воды. <…> Недостаточный сброс приводит к ограничению, и даже прекращению водоснабжения части населенных пунктов", - говорится в документе.

В настоящее время из-за обмеления малых водоемов не работают 13 водозаборов, которые обеспечивают порядка 10 тыс жителей.

"В зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населенных пунктов. Технические меры, которые предлагались ранее (дноуглубление) уже не помогут обеспечить водоснабжение большей части этих сел. Подкопать ковшом водозаборы мало - там просто не осталось воды, один ил, соответственно, и вода из кранов в домах жителей идет с илом", - отметили в правительстве области.

Обмеление ограничило работу четырех паромных переправ, а рыбаки не могут выйти на промысел. Холодная зима может привести к тому, что в обмелевших водоемах случится замор рыбы.