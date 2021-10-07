"От моря до моря": Национальный туристический маршрут по версии "Вестника Кавказа"

Ростуризм пообещал разработать национальный маршрут по Северному Кавказу. Глава ведомства Зарина Догузова уточнила, что он должен появиться в будущем году, но, возможно, маршрутов может в итоге оказаться два. "Инициатива создания подобных маршрутов должна принадлежать бизнесу и властям регионов", - сказала Догузова. Развивая мысль руководителя туристического ведомства, можно допустить, что направления будут иметь сезонный характер – летнее и зимнее. "Вестник Кавказа" предлагает свои варианты решения этого вопроса. Сначала о летнем маршруте.

Рассказывая о достопримечательностях республик Северного Кавказа, невольно ловишь себя на мысли, что даже самый насыщенный туристический маршрут не сможет охватить и малой части красот. Чтобы ознакомиться со всеми уникальными местами региона, потребуются десятки маршрутов и несколько месяцев поездок. Но ключевой тур, который бы давал наибольшее представление о Северном Кавказе, надо начинать с самого древнего города на территории России – Дербента. Первое поселение здесь возникло в эпоху ранней бронзы, в конце IV тысячелетия до нашей эры. Главная достопримечательность Дербента - крепость Нарын–Кала, возведенная в VI веке. В ней сохранились ханский дворец, канцелярии, бани. Поскольку крепость расположена на возвышении, с нее открывается красивый вид на город.

Нельзя не посетить в Дербенте музей "Домик Петра Первого". Российский император находился в городе несколько недель в 1722 году во время персидского похода. Жил он в землянке, на месте которой позднее построили павильон и открыли музей.

Следующий пункт нашего маршрута – город Избербаш. Здесь путешественникам самое время окунуться в Каспийское море. Этот город может конкурировать с черноморской Анапой - песчаные пляжи с пологим спуском позволяют зайти в море даже ребенку на несколько десятков метров. В водах Каспийского моря содержится почти вся таблица Менделеева, поэтому купание в нем благотворно влияет на нервную систему, положительно сказывается на тонусе мышц, состоянии кожи, дыхательной и иммунной системах, улучшает кровообращение. Здешний песок лечит суставы, артриты, ревматизм, улучшает обмен веществ.

За Избербашем следует посетить столицу республики Махачкалу. В городе много музеев с уникальными экспонатами: Национальный, изобразительных искусств, музей-заповедник "Дагестанский аул", исторический парк "Россия – моя история", музей истории рыбной промышленности Дагестана и др. В здании Союза писателей республики в 2008 году был открыт Литературный музей – как раз в том кабинете, где 42 года трудился Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.

После Дагестана пора знакомиться с соседней Чечней. Трасса Р-217 "Кавказ" приведет нас в город Гудермес, который основан в 1941 году. Исторических достопримечательностей в нем нет, но город интересен тем, что после двух военных кампаний на рубеже веков поменял свой облик до неузнаваемости, став аккуратным и комфортным для жителей. Приезжие вполне серьезно подмечают, что Гудермес производит впечатление одного из самых опрятных городов России.

Из Гудермеса надо повернуть на юг - и через два с половиной часа мы приедем на горное озеро Кезеной–Ам. В советское время здесь располагалась база олимпийской сборной страны по гребному спорту. Озеро находится на высоте 1845 метров над уровнем моря, его длина почти три километра. Здесь множество комфортабельных жилых домов, в которых останавливаются гости, наслаждаясь горной природой и красивыми пейзажами.

Следующие остановки по маршруту в столицах Чечни и Ингушетии – Грозном и Магасе. Чеченской столице чуть более двухсот лет. Здесь память о прошлом соседствует с современными строениями, полностью изменившими город, который сильно пострадал во время двух военных кампаний. В самом центре столицы республики расположена мечеть "Сердце Чечни" - одна из крупнейших в России и Европе, ставшая символом возрожденного в буквальном смысле из руин города.

Магас, напротив, совсем молодой город, ему 27 лет, но он успел стать привлекательной столицей республики, застроенной красивыми административными и жилыми зданиями. Магас появился в чистом поле, ингушские историки утверждают, что на этом месте до нашествия Тимура располагалась древняя столица Алании. Справедливости ради, надо привести и альтернативное мнение других историков, которые убеждены, что место расположения древнего Магаса уже установить практически невозможно. Но этот факт не умаляет интереса к столице Ингушетии: ее непохожие друг на друга строения отличаются архитектурным изяществом и современным комфортом.

Из Ингушетии маршрут приводит нас в Северную Осетию.

Владикавказ – город с богатой историей, поскольку появился на российской карте в 1784 году в качестве крепости, охранявшей единственную тогда перевальную дорогу на Южный Кавказ через живописное Дарьяльское ущелье. Эти места воспели Пушкин, Лермонтов, Маяковский, ими восхищались Лев Толстой, Чехов, Ильф и Петров. В североосетинской столице и в Дарьяльском ущелье желательно провести не один день, поскольку памятников истории, культуры, природы здесь очень много - один только Ермоловский камень чего стоит! Самый большой природный валун в Европе находится поблизости от российско-грузинской границы. Камень светло-серого гранита весит около 15 тонн, его высота – 15 метров. Он был принесен в пойму Терека со склонов горы Казбек в четвертичное время ледником. По легенде, на этом валуне генерал Ермолов в первой четверти 19 века подписал мирный договор с дагестанским ханом.

Из Владикавказе современная автомобильная трасса приведет в столицу соседней Кабардино-Балкарии, город Нальчик. Это единственная столица российской республика, носящая статус города-курорта федерального значения. Приятно и полезно прогуляться по Долинску – курортному району Нальчика с 10 скважинами минеральной воды, которые подаются в местные санатории и в питьевой павильон.

После Нальчика по трассе "Кавказ" мы быстро домчимся до города Баксана, а в самом его центре повернем налево, в Баксанское ущелье. По горной дороге через уже два часа прибудем в село Терскол, на высоту 2144 метров. В десяти километрах от села начинается подножье Эльбруса, но дальше передвигаться туристам нежелательно, это уже – территория альпинистов. Туристам вполне хватит прогулок и созерцания скалистых пейзажей Приэльбрусья, хрустального горного воздуха, соединившего в себе свежесть соседних ледников, рек с родниками и хвойного леса. Несколько часов проведенных в таком месте заряжают человека энергией на долгое время.

После горных красот Кабардино-Балкарии наш путь лежит в регион Кавказских Минеральных Вод - уникальных углекислых, сульфатных, гидрокарбонатных вод, литературных и исторических памятников, связанных с пребыванием здесь Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Льва Толстого др. классиков русской литературы. Поездка по всем городам этого ставропольского региона - Пятигорску, Ессентукам, Железноводску, Кисловодску, Лермонтову – незабываемая экскурсия. А дальше автомагистраль "Кавказ" приведет нас в Краснодарский край.

Город Краснодар – один из крупных город Юга России, по численности населения (948827 человек), уступающий лишь Ростову (1137704 человек) и Волгограду (1004763 человек). Он был заложен в конце XVIII на землях, подаренных Екатериной II черноморским казакам, которых во второй половине XIX века стали называть кубанскими казаками. В Краснодаре есть множество оригинальных музеев, такие, например, как историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына, музей казачества, музей почтовой связи, литературные и художественные музеи, исторический парк "Россия – моя история". В городе более 60 храмов и монастырей. Туристам важно и местоположение Краснодара – от него до Черного моря всего лишь 120 километров. Ближайший черноморский населенный пункт – Джубга, от которого примерно столько же пути до Новороссийска, если ехать по побережью на северо-запад, и 170 км до Сочи, если ехать на юго-восток. В любом случае, Национальный туристический маршрут по Северному Кавказу закончится на Черноморском побережье, позволяя получить гостям неизгладимые впечатления от региона, проехав от моря до моря.

На всем протяжении пути туристов будут встречать природные и исторические памятники, чудные морские и горные пейзажи, минеральные источники, у них появится прекрасная возможность подышать воздухом высокогорья и искупаться в двух морях. И, что еще очень важно – туристы будут встречаться с гостеприимными и доброжелательными местными жителями, многие из которых еще хорошо помнят, какой огромной популярностью в советские времена пользовался их край среди иностранных и отечественных гостей.