Turkish Airlines вошли в тройку лучших авиакомпаний мира

Авиакомпания Turkish Airlines вошла в топ-3 авиакомпаний мира по масштабам маршрутной сети.

"Вопреки вызовам периода пандемии, доверие пассажиров к Turkish Airlines остается высоким, в том числе благодаря принятым мерам гигиены и бесконтактным услугам. Мы благодарны каждому сотруднику авиакомпании, всей семье Turkish Airlines. Хотелось бы поблагодарить и уважаемых читателей Conde Nast Traveler", - заявил глава Совета директоров перевозчика Илькер Айджи.

Рейтинг составлен американским журналом Conde Nast Traveler на основе опроса Readers' Choice Awards. Читатели журнала выбрали "Лучшие авиалинии", "Лучшие аэропорты", "Лучшие города", "Лучшие гостиницы" и "Лучшие туроператоры".

Аэропорт Стамбула по итогам опроса Conde Nast Traveler занял второе место в категории "Лучшие аэропорты", а сам Стамбул – пятое место в категории "Лучшие мегаполисы".