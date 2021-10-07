Пережившие блокаду Ленинграда евреи будут получать пенсии от Германии

Власти Германии согласились выплачивать пенсии евреям, которые пережили блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте базирующейся в Нью-Йорке НПО Jewish Claims Conference.

На пенсию, которая составит 375 евро, смогут претендовать евреи, жившие на протяжении как минимум 3 месяцев в блокадном Ленинграде. Пенсии также будут получать евреи, жившие как минимум 3 месяца в период с 1 апреля 1941 года по 31 августа 1944 года в Румынии или находились территории оккупированной Франции.

Всего пенсию будут получать 6,5 тыс человек, в основном в Израиле, Северной Америке, в странах бывшего СССР и Западной Европе.