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Пережившие блокаду Ленинграда евреи будут получать пенсии от Германии

Пережившие блокаду Ленинграда евреи будут получать пенсии от Германии

Власти Германии согласились выплачивать пенсии евреям, которые пережили блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте базирующейся в Нью-Йорке НПО Jewish Claims Conference.

На пенсию, которая составит 375 евро, смогут претендовать евреи, жившие на протяжении как минимум 3 месяцев в блокадном Ленинграде. Пенсии также будут получать евреи, жившие как минимум 3 месяца в период с 1 апреля 1941 года по 31 августа 1944 года в Румынии или находились территории оккупированной Франции.

Всего пенсию будут получать 6,5 тыс человек, в основном в Израиле, Северной Америке, в странах бывшего СССР и Западной Европе.

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