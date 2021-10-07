В Кабардино-Балкарии с 11 октября вводятся новые ограничения

С 11 октября в Кабардино-Балкарии ужесточаются ограничения, связанные с коронавирусом, соответствующий указ подписал глава региона Казбек Коков.

В республике приостанавливается посещение государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, с круглосуточным пребыванием людей.

Исключением являются случаи посещения лиц, находящихся в данных организациях, близкими родственниками, при условии, что у родственников есть сертификат о полной вакцинации от COVID-19, действующий QR-код, справку о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до посещения. Также посещать родных смогут лица со справкой о медицинских противопоказаниях к проведению вакцинации от коронавируса.

Встречи возможны только по предварительной записи, преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении с использованием средств индивидуальной защиты.