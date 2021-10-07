ЕНД готовит масштабную акцию в Тбилиси в поддержку Саакашвили

Партия "Единое национальное движение" организует в Тбилиси массовую акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщила один из лидеров ЕНД Тина Бокучава после заседания политсовета партии

"В настоящее время идет обсуждение времени проведения акции. Но мы уже приняли важное решение и, конечно, должны были его принять – о проведении крупномасштабной акции в Тбилиси", - цитирует ее "Грузия Online".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Седьмой день он продолжает голодовку, требуя обводить его, а также трех граждан Грузии, задержанных в качестве сообщников экс-президента.