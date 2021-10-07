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Меликов осудил избиение пассажира в московском метро

Меликов осудил избиение пассажира в московском метро

В пресс-службе временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова прокомментировали инцидент в московском метро, где трое мужчин избили одного пассажира.

"Аморальный и бесчеловечный поступок, оправдания которому нет! Надеемся, что все трое понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Дагестан известен своим дружелюбием и теплом, а его жители всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Сотрудники пресс-службы также выразили сожаление в связи с тем, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях Дагестана, передает РИА Новости.

Напомним, 4 октября на Арбатско-Покровской линии метро в Москве трое уроженцев Дагестана избили пассажира, который по словам очевидцев, заступился за девушку. Позднее все трое участника драки были арестованы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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