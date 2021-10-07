Саакашвили написал письмо из тюрьмы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ждет победы оппозиции во втором туре выборов. Его письмо зачитал адвокат Ника Гварамия.

"Во вторых турах победа обязательна как для страны, так и для моего освобождения. Я полностью поддерживаю председателя партии Нику Мелия и всех наших победивших в первом туре кандидатов", - пишет Саакашвили.

По его мнению победы стоит ждать в городах - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Телави, Хашури, Поти, Цаленджихе, Сенаки, Цхалтубо, Мартвили, а также там, "где во второй тур прошли не только мэры, но и мажоритарии".

Экс-президент страны призвал мобилизоваться и готовиться к акциям протеста до выборов.

Кроме того, Саакашвили считает, что судебный процесс по его делу не назначают, в ожидании, что его ослабит голодовка, и он не сможет присутствовать на суде.