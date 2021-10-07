Возле рынка в Алматы под колесами автомобиля погибла пожилая женщина

В Алматы автомобиль Volkswagen Passat сбил насмерть пожилую женщину. Инцидент случился в районе крупного рынка "Алтын Орда".

По словам очевидцев, женщина решила перейти дорогу по Ташкентскому тракту. Увидев ее, водитель иномарки резко затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

Женщина погибла на месте аварии от полученных травм.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает "Sputnik Казахстан".