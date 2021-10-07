В Минпромторге рассказали о росте цен на продукты

В настоящее время в России предпосылок для резкого роста цен на продукты питания, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Мы на сегодняшний день не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен. Да, сегодня есть подорожание огурцов и помидоров, но это сезонный рост", - отметил он в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week, пишет РИА Новости.

По словам Евтухова, повышение цен на другие продукты изучаются совместно с Минсельхозом. "По остальным продуктам - там, где производители начинают информировать сети, ритейл, о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом - и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет", - пояснил он.

Представитель Минпромторга добавил, что свинина может дорожать из-за АЧС, по птице влияние на цену может также оказать проблема болезни поголовья.