Премьером Чечни утвержден Муслим Хучиев

Парламента Чечни единогласно поддержал назначение Муслима Хучиева на должность председателя правительства республики.

"В ходе работы депутатского корпуса получено согласие на назначение Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чеченской республики. За него проголосовали единогласно", - сообщил глава региона Рамзан Кадыров в соцсети.

Хучиев возглавлял правительство Чечни с июня 2018 года.

Первым заместителем председателя правительства Чечни утвержден Иса Тумхаджиев, заместителем председателя правительства Чечни - полномочный представитель республики при президенте РФ Бекхан Таймасханов, зампредседателем правительства Чечни - министр сельского хозяйства Чечни Ибрагим Закриев.

Все кандидатуры одобрены единогласно.

"Уверен, что правительство республики после его окончательного формирования с новыми усилиями продолжит свою работу по решению социально-экономических вопросов и развитию республики", - отметил Кадыров.