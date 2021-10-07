Россия ответила США и еще 44 странам на вопросы по Навальному

Россия предоставила ответ на запрос 45 стран, передавших РФ в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, которые касаются дела оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Сегодня РФ раньше срока, фактически за два дня, предоставила достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ на запрос группы 45 стран", - сказал он.

По словам Шульгина, одновременно с этим российская сторона инициировала встречный запрос, адресованный Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату организации. "Ждем исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы. Те вопросы, которые мы задавали раньше, до сих пор сохранили свою актуальность. Но, кроме того, появились и новые вопросы в связи с новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального", - цитирует его ТАСС.

Ранее на этой неделе США и еще 44 страны передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, которые касаются дела оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где в течение почти пяти месяцев проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше". Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.