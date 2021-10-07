Синоптики рассказали о погоде в выходные на Кубани

Выходные в Краснодарском крае пройдут без дождей, однако будет ветрено.

В предстоящие выходные дни на Кубани прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер порывистый до 15-20 м/с в субботу, до 12-14 м/с в воскресенье, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночная температура воздуха составит плюс 4-9 градусов, местами в восточной половине региона - плюс 1-6, в горах - ноль - плюс пять. Возможен туман.

Днем в субботу воздух прогреется до 13-18 градусов, в воскресенье ожидается 15-20 градусов. В горах - 10-15 градусов. На Черноморском побережье температура воздуха ночью - плюс 9-14 градусов, днем до 16-21 градуса.