В ООН объяснили, почему так активно распространяются новые штаммы коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса приводит к активному распространению новых штаммов COVID-19.

По его словам, это приводит мир к миллионам новых смертей и продлевает закрытие экономик, что может стоит триллионы долларов, передает РИА Новости.

Гутерриш подчеркнул, что необходимо избежать самого негативного сценария, при котором появится новый штамм коронавируса, резистентный к вакцинам, что сведет на нет все усилия международного сообщества по вакцинации. "Поскольку производство вакцин в настоящее время составляет почти 1,5 млрд доз в месяц, мы можем охватить 40% людей во всех странах к концу года - если мы сможем мобилизовать около $8 млрд для обеспечения справедливого распределения вакцин… Отказ от справедливого распределения вакцин - это не только аморально, но и глупо", - сказал он на совместной пресс-конференции с Всемирной организацией здравоохранения, посвященной равному распределению вакцин.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 236 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.