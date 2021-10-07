Россия заверила Таджикистан в готовности помочь при обострении на границе с Афганистаном

В случае обострения на таджикско-афганской границе, Москва готова на решительные меры для помощи Таджикистану, заявила в четверг на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, обстановка на таджикско-афганской границе и в Афганистане находится в фокусе самого пристального внимания России. "Москва и Душанбе поддерживают контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб, дипломатических представительств. Мы продолжаем сотрудничество в сфере укрепления обороноспособности Таджикистана, его погранслужбы с учетом всех оперативных потребностей", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что 201-ая российская военная база "оснащена всем необходимым для оказания содействия правительству республики Таджикистан в случае обострения обстановки".

"Если потребуются, будут предприняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства", - отметила представитель МИД.