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ВОЗ впервые подробно описала постковидный синдром

ВОЗ впервые подробно описала постковидный синдром

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала подробное определение постковидного синдрома.

По данным ВОЗ, от постковида ("длительного COVID") страдают по меньшей мере 10-20% пациентов. Обычно этот синдром появляется примерно через три месяца после заражения коронавирусом и длится до двух месяцев. Острые и легкие фазы могут чередоваться.

Эксперты назвали основными симптомами постковида повышенную утомляемость, одышку, а также признаки когнитивной дисфункции. Отмечается, что симптомы ухудшают повседневную жизнь человека.

В ВОЗ считают, что подобные состояния, возникшие у переболевших и не имеющие объяснения иными диагнозами, следует отнести к постковидному синдрому.

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