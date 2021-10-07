ВОЗ впервые подробно описала постковидный синдром

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала подробное определение постковидного синдрома.

По данным ВОЗ, от постковида ("длительного COVID") страдают по меньшей мере 10-20% пациентов. Обычно этот синдром появляется примерно через три месяца после заражения коронавирусом и длится до двух месяцев. Острые и легкие фазы могут чередоваться.

Эксперты назвали основными симптомами постковида повышенную утомляемость, одышку, а также признаки когнитивной дисфункции. Отмечается, что симптомы ухудшают повседневную жизнь человека.

В ВОЗ считают, что подобные состояния, возникшие у переболевших и не имеющие объяснения иными диагнозами, следует отнести к постковидному синдрому.