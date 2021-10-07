"Талибан" пообещал Узбекистану, что страна не столкнется с угрозами из Афганистана

Узбекистан не столкнется с угрозами с территории Афганистана. Об этом на встрече с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым заявили представители афганского правительства, сформированного членами радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

"Официальным Кабулом было также твердо заявлено, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Узбекистана по итогам переговоров.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.