НАТО готова вести диалог с Россией и провести заседание Совета РФ - НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией и проведению заседания Совета РФ – НАТО (СРН).

"Позиция НАТО в отношении России ясна и неизменна - мы основываемся на двойном подходе: оборона, сдерживание и диалог. Мы готовы вести содержательный диалог с Россией. Мы готовы провести встречу Совета Россия - НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО.

По словам Столтенберга, НАТО приглашала Россию к проведению этой встречи уже давно, однако Москва пока не дала позитивного ответа. Глава НАТО при этом акцентировал внимание на том, что в сложные времена, когда напряжение высоко, очень важно говорить. "Поэтому мы будем продолжать стремиться к диалогу с Россией", - цитирует его ТАСС.

Помимо этого, Столтенберг подчеркнул, что встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе Генассамблеи ООН 23 сентября, однако тогда о новой встрече Совета РФ – НАТО договориться не удалось.

Напомним, 6 октября НАТО объявила о сокращении численности миссии России при НАТО с 20 до 10 человек. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.