Турмаршрут по местам отдыха Путина появится в России

В России готовится туристический маршрут по нескольким регионам Сибири - излюбленным местам отдыха президента РФ Владимира Путина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.

"Мы получаем очень много запросов туристов о том, где путешествует наш президент - люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Данный проект планируется рассмотреть на ближайшем экспертном совете Ростуризма, ожидается, что в маршрут будут включены несколько регионов Сибири.

Маршрут по местам отдыха Путина будет отвечать новым стандартам с учетом запросов современного туриста. "Цель - сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать - остался доволен всем, от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа", - подчеркнули в Ростуризме.