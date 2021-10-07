Крым вводит обязательную удаленку для части сотрудников

С 11 октября в Крыму из-за рекордной заболеваемости коронавирусом начнут действовать новые ограничения, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.

С понедельника пожилые сотрудники должны быть переведены на дистанционную работу.

"Если раньше было рекомендовано всем работодателям перевести на дистанционную работу своих сотрудников 65 лет и старше, то сейчас это будет обязанность – перевести их на дистанционную работу", - отметила она.

Удаленка коснется и сотрудников госучрежрений. "Рекомендовано перевести на дистанционную работу до 50% от всей численности сотрудников госучреждений", - добавила Романовская.

Пенсионеры старше 65 лет временно будут лишены льготного проезда в общественном транспорте.

Кроме того, в компаниях, где вакцинированы менее 80% сотрудников, работодателей обязали еженедельно тестировать на коронавирус работников.