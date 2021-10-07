Создателя криптофермы осудят в Ингушетии

Предварительное расследование уголовного дела против создателя криптофермы завершили правоохранители в Ингушетии, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

"Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.165 УК РФ", - уточнили в сообщении.

Ферма была закрыта в декабре прошлого года.

Криптоферма работала в станице Троицкой. На ней работали 190 специальных устройств для майнинга криптовалюты, их снабжала энергией трансформаторная подстанция. Все оборудование, по предварительным подсчетам, стоит более 5 млн рублей.

"Подключение к электрической сети было осуществлено в обход прибора учета электроэнергии по схеме, не соответствующей договору о ее поставке по данному адресу. Ущерб, причиненный энергетической компании, превысил 1,7 млн рублей", - уточнили в полиции.

Подозреваемый, 32-летний житель соседней республики, установлен, он признал свою вину, с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Сунженский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.