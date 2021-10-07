В КБР обнаружили контрафактные сигареты на 1 млн рублей

Крупную партию немаркированных сигарет нашла полиция в грузовом автомобиле жителя Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МВД по СКФО.

"В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили 10 тыс. пачек сигарет трех различных наименований, без специальных акцизных марок. По данным экспертизы, общая стоимость изъятых табачных изделий составила 1 млн 80 тыс. рублей, что является особо крупным размером", - сказано в сообщении.

Отмечается, что машина с табачной продукцией двигалась без сопроводительных документов, а водитель заявил, что перевозит полученный от заказчика груз из Пятигорска в Нальчик.

Было установлено, что незаконным оборотом сигарет занималась жительница Нальчика. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ ("производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ").