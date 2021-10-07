СМИ: ирано-турецкая граница закрыта для грузовиков

Иран и Турция взаимно закрыли все свои контрольно-пропускные пункты для грузовых автомобилей, об этом заявил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с ИРИ Озджан Алаш.

Он уточнил, что изначально запрет на проезд турецких фур ввел Тегеран, аналогичное решение Анкары стало ответной мерой.

"Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном", - цитирует Алаша haqqin.az.

Он уточнил, что сложившаяся ситуация может негативно повлиять на торговые отношения Турции и Ирана, товарооборот между которыми и так уменьшился из-за пандемии Covid-19.