В Беларуси пройдет концерт-посвящение Муслиму Магомаеву

Концерт "Свет далекой звезды", посвященный легендарному певцу и композитору Муслиму Магомаеву, пройдет в Белорусской государственной филармонии 19 октября.

Организаторы сообщают, что на вечере в исполнении солистов Белорусской государственной филармонии прозвучат песни, романсы и арии из репертуара Муслима Магомаева.

"В репертуаре исполнителя свыше 600 произведений: арии, романсы, эстрадные песни. Великолепный голос, яркая индивидуальность, всенародная любовь, известность и некая тайна…", - говорится в релизе.