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Врач рассказала, без какой еды нельзя похудеть

Врач рассказала, без какой еды нельзя похудеть

Дефицит белка в пище может препятствовать снижению веса, предупредила кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Врач рассказала о пациентке, евшей на завтрак кашу на воде со сливочным маслом. Ее вес снижался за счет упражнений и лекарств, однако жировая масса при этом росла, а мышечная - сокращалась. Причиной такого нарушения стала нехватка белковой пищи.

"Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог - съешьте кусок отварной курочки. И только в дополнение к ним - немного каши, буквально 4-5 ложек без верха готового продукта", - призвала Павлова.

Медик добавила, что каши не позволят похудеть, так что вместо них лучше есть овощи или фрукты.

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Вестник Кавказа

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