Ставрополье увеличит географию системы раздельного сбора мусора

Ставропольский край в этом году расширит географию применения системы раздельного сбора мусора, соответствующая заявка одобрена Минприроды РФ.

Уточняется, что регион закупит дополнительные контейнеры для раздельного накопления отходов в рамках нацпроекта "Экология". "Ставропольский край получит 21 миллион рублей на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора, это позволит закупить 1,3 тысячи контейнеров", - пишет ТАСС.

"Субсидии муниципалитетам будут распределены в 2021 году по итогам конкурсного отбора, но уже сейчас можно сказать, что география применения этой системы расширится в регионе уже в этом году", - говорится в сообщении пресс-службы краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.