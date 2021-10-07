"Газпром" сочувствует европейским странам, пострадавшим от энергокризиса

Российский "Газпром" искренне сочувствует всем государствам, пострадавшим от ценового шока на газовом рынке, заявила зампредседателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе выступления на сессии Петербургского международного газового форума.

"Мы видели цепочки даже банкротств на рынке Великобритании в связи с создавшейся ситуацией, и мы искренне сочувствуем всем странам, потому что это колоссальный шок для экономики любой страны", - приводит ее слова ТАСС.

Бурмистрова подчеркнула, что в интересах "Газпрома" - чтобы рынок был "сбалансированным и предсказуемым", однако для этого надо опираться не на спотовые цены.

Зампредседателя правления "Газпрома" уточнила, что при наличии понимания роли, которую долгосрочные контракты играют в предотвращении подобных энергокризисов, компания "будет искать те приемлемые модели, которые будут работать и для поставщиков, и для потребителей".