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Ливень затопил подвалы домов в Железноводске

Ливень затопил подвалы домов в Железноводске

Глава Железноводска Евгений Моисеев взял на личный контроль работу по ликвидацию подтоплений в подвалах многоэтажек города.

Об этом информирует пресс-служба администрации города. Уточняется, что все обращения рассматриваются специалистами на месте ЧП.

"Продолжительные дожди указали нам на все слабые места, и мы активно этим занимаемся. В четырех многоквартирных домах воду уже отвели и работу продолжаем", - сказал градоначальник.

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Вестник Кавказа

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