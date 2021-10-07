Ливень затопил подвалы домов в Железноводске

Глава Железноводска Евгений Моисеев взял на личный контроль работу по ликвидацию подтоплений в подвалах многоэтажек города.

Об этом информирует пресс-служба администрации города. Уточняется, что все обращения рассматриваются специалистами на месте ЧП.

"Продолжительные дожди указали нам на все слабые места, и мы активно этим занимаемся. В четырех многоквартирных домах воду уже отвели и работу продолжаем", - сказал градоначальник.