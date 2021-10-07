Жители Махачкалы поближе познакомились с Дербентом

В махачкалинском Доме поэзии состоялось открытие выставки "Дербент сегодня" по итогам арт-резиденции, сообщает пресс-служба учреждения.

В июле 12 современных художников Дагестана посетили один из древних городов России на три дня, чтобы запечатлеть древние виды и новые здания в своих работах.

В экспозицию вошли работы Натальи Савельевой, Магомеда Моллакаева, Закарьи Закарьяева, Магомеда Дибирова, Елены Гапуровой, Юсупа Ханмагомедова, Исхака Исхакова и молодых авторов Магомеда Даудова, Татьяны Серебряковой, Багжат Дибирчуевой, Карины Абакаровой, Арины Ломакиной.

Стоит добавить, что выставка будет работать до 1 ноября.