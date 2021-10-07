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В Казахстане узаконят проверку ПЦР-тестов и документов вакцинации

В Казахстане узаконят проверку ПЦР-тестов и документов вакцинации

Проверку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации планируют узаконить в Казахстане. Минздрав и Минэкономики хотят внести изменения в проект приказа.

Отмечается, что речь идет о проверках бизнеса на соответствие санитарным нормам, сообщает Sputnik Казахстан.

Планируется разрешить повторную проверку объектов, прошедшие санитарно-эпидемиологический аудит, а также ввести грубое нарушение за отсутствие ПЦР-теста или паспортов вакцинации у сотрудников.

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Вестник Кавказа

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