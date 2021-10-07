Пенсионер на "зебре" погиб под колесами иномарки в Железноводске

Один человек погиб в результате автоаварии на пешеходном переходе в Железноводске. Об этом проинформировали в краевом УГИБДД ГУ МВД России.

Уточняется, что водитель Nissan Qashqai на пересечении улиц Проскурина и Карла Маркса насмерть сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу по "зебре".

От полученных травм пострадавший скончался. За рулем в момент аварии был местный житель, он не был является злостным нарушителем ПДД. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.