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Священник хотел встретиться с Саакашвили

Священник хотел встретиться с Саакашвили

Грузинский священнослужитель Амброс Тордия пришел в Руставскую тюрьму, чтобы встретиться с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили, сообщает телеканал Pirveli Arxi.

Священник заявил, что хотел передать экс-президенту иконы, а также благословить и попытаться отговорить от продолжения голодовки.

Однако Тордия не пустили к Саакашвили, поскольку к встрече с ним допускают лишь адвокатов.

Напомним, что 1 октября Саакашвили был задержан в Тбилиси. Предполагается, что он тайно пересек границу в вентиляционной кабине трейлера.

 

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Вестник Кавказа

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