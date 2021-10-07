Клара Новикова: я без всякого пафоса люблю Баку

Советская и российская артистка эстрады Клара Новикова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" призналась, что очень любит бывать в Баку.

"Я без всякого пафоса люблю Баку. Я была там много раз - и всегда на меня производили впечатление бакинцы", - прежде всего сказала она.

Клара Новикова подчеркнула, что в последние десятилетия Баку преобразился. "Сейчас этот город - совершенный красавец", - обратила внимание артистка.

Также она высоко оценила бакинских зрителей, которые приходят на ее концерты. "У меня были сольные концерты в Русском драматическом театре, проходившие в переполненных залах. Какая чуткая и удивительная публика! Как они все понимали, как они видели! Я тогда заболела, но не стала ничего отменять, потому что были два полных зала. Что тоже показывает, как я люблю Баку", - поведала Клара Новикова.



"В Баку красиво, вкусно и чудесные люди. Особенно хорошо в городе, когда не слишком жарко. Еще там есть деревья третичного периода и многое другое. О Баку я могу говорить бесконечно, так я его люблю", - заключила артистка.