Пенсионерка украла арматуру из мечети в Карачаево-Черкесии

Пожилую женщину, подозреваемую в ограблении мечети, задержали в Карачаево-Черкесии. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по КЧР.

Шестого октября в дежурную часть по Усть-Джегутинскому району обратился имам мечети Усть-Джегуты, который рассказал, что неизвестный украл с территории мечети металлическую арматуру и скобы, нужные для строительства, на сумму 7 тыс рублей.

Участковые выяснили, что преступление совершила местная жительница 1959 г.р. Ее доставили в отдел полиции, где она признала свою вину и пояснила, что украденные металлические изделия она отнесла в пункт приема металла, где ей дали 1,5 тыс рублей.

Похищенное изъято и будет возвращено заявителю.

Сейчас ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.