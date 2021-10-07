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Израильский премьер поздравил Путина с днем рождения

Израильский премьер поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого израильский премьер поздравил главу российского государства с днем рождения.

Также лидеры обсудили региональные проблемы, сообщила канцелярия главы правительства.

"Сегодня премьер-министр Нафтали Беннет поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем ​​рождения. Обсуждались также некоторые проблемы, в первую очередь вопросы региональной безопасности и политики", - сообщает канцелярия Беннета.

Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 69 лет.

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Вестник Кавказа

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