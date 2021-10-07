Столтенберг назвал причину сокращения российской миссии при НАТО

Решение НАТО об уменьшении миссии РФ при альянсе не связано с какими-то определенными событиями, такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими-либо конкретными событиями", - цитирует его "Интерфакс".

Глава альянса пожаловался на якобы активизацию в последнее время "злонамеренной деятельности" Москвы, в связи с чем, по его словам, НАТО необходимо проявлять бдительность, что оно и сделало, отозвав аккредитацию лиц, которые занимались противоречащими ей вещами.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО, как и раньше, готово к сотрудничеству с Россией и "давно предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО".