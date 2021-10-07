Тренер "Ахмата" может перебраться в Румынию

Экс-футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити", а ныне тренер грозненского "Ахмата" Яя Туре может возглавить румынский клуб "Шепши", сообщил журналист Эмануэль Рошу в Twitter.

Как отмечает источник, ивуарийский специалист сам предложил свои услуги, чтобы получить работу в румынской команде.

Напомним, что Яя Туре вошел в тренерский штаб грозненцев в июне текущего года, контракт подписан до конца сезона.

"Шепши" находится на 12-м месте в таблице высшего дивизиона Румынии.