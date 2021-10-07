Грузии предсказали "сложный" ноябрь

Тенденция ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии наблюдается последние три дня. Если положение не изменится, страну ждет сложный ноябрь, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что только массовая вакцинация сможет остановить этот процесс, однако в последнее время ее темп значительно упал. В день в Грузии прививаются меньше десяти тыс человек, что в три раза меньше, чем в августе и 2,5 раза меньше, чем в сентябре.

"Эпидситуация стабильно начала улучшаться, все показатели последний месяц снижались – инцидентность, показатель положительности, даже смертность. Но в течение последних трех дней наблюдается тенденция ухудшения эпидситуации", - приводит слова Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

По словам главного эпидемиолога, с ухудшением погоды и наступлением холодов появляются и другие респираторные заболевания. Гамкрелидзе подчеркнул, что ноябрь в Грузии будет очень сложным, если темпы вакцинации упадут.