Австрийская OMV надеется на поставки по "Северному потоку-2" "в ближайшее время"

Австрийская нефтегазовая компания OMV надеется, что первые поставки российского газа по "Северному потоку-2" будут произведены уже в скором времени, об этом заявил ее глава Альфред Штерн в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

"Мы надеемся, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся в ближайшее время, что позволит внести стабильность в ситуацию на газовом рынке", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 4 октября начала заполняться газом первая нитка СП-2, в ближайшее время пройдет техническое тестирование трубы.