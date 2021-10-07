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Австрийская OMV надеется на поставки по "Северному потоку-2" "в ближайшее время"

Австрийская OMV надеется на поставки по &quot;Северному потоку-2&quot; &quot;в ближайшее время&quot;

Австрийская нефтегазовая компания OMV надеется, что первые поставки российского газа по "Северному потоку-2" будут произведены уже в скором времени, об этом заявил ее глава Альфред Штерн в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

"Мы надеемся, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся в ближайшее время, что позволит внести стабильность в ситуацию на газовом рынке", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 4 октября начала заполняться газом первая нитка СП-2, в ближайшее время пройдет техническое тестирование трубы.

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Вестник Кавказа

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