Франция получит из Грузии тонны меда

Компания по переработке меда "Апигео" экспортировала 45 т меда во Францию, проинформировали в пресс-службе Агентства развития села.

Уточняется, что предприятие находится в селе Баши в муниципалитете Самтредиа. Оно создано при финансовой поддержке Агентства развития села.

"Инвестиции в завод составили 500 тыс лари, из которых 300 тыс являются льготным агрокредитом. На предприятии работает 12 человек", - пишет Sputnik Грузия, уточняя, что в планах у компании экспортировать за рубеж еще 90 т.