Жителям Крыма станет тепло до конца дня

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение до конца дня включить теплоснабжение в многоквартирных домах. Видеозапись совещания по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов опубликована на его странице "ВКонтакте".

Политик обратил внимание, что на полуострове уже установилась холодная погода.

Он подчеркнул, что все вопросы с отоплением должны быть решены сегодня до конца дня, тепло необходимо подать во все социальные учреждения, в жилых домах в большинстве муниципалитетов необходимо полностью начать отопительный сезон.

В ответ глава МинЖКХ Сергей Донец уточнил, что для этого требуются распоряжения глав администраций.

Аксенов подчеркнул, что эти решения и должны быть приняты до завтра, так чтобы во все объекты социальной сферы было подано тепло.

Напомним, батареи включают, когда температура воздуха опускается ниже 18 градусов.