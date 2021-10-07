В Британии предрекли распад Запада по сценарию СССР

Обозреватели британской газеты Express высмеяли просьбу американского лидера Джо Байдена к представителям ОПЕК стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке и не допустить дальнейшего роста цен на топливо.

"Байден за десять месяцев пребывания у власти превратил нефте- и газонезависимую Америку в попрошайку, которая на мировых рынках умоляет поставить ей нефть", — заявил пользователь Reginald Hookline.

Ряд читателей издания считают, Запад ожидает судьба СССР из текущей политики элит.

"Ну что, сонный Джо в первую очередь остановил буровые работы и отменил строительство трубопровода. А теперь он просит Путина о помощи, забыв, какими кличками его награждал", — отметил обозреватель Petro.

Другой комментатор предположил, что в России "наверняка животы надрывают от хохота" из-за решений Байдена, в том числе запрета на добычу природны ресурсов гидроразрывом и закрытия трубопровода Keystone XL.